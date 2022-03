“Carovana dei pacifici”, gli alunni della Caputi scendono in piazza contro la guerra

Si svolgerà venerdì 25 marzo in Piazza Vittorio Emanuele la “Carovana dei pacifici“, una manifestazione a cui prenderanno parte le classi quarte e quinte della scuola elementare “Caputi“. A partire dalle 10 gli alunni dell’istituto, accompagnati dagli insegnanti e dai genitori che vorranno aderire all’iniziativa, sfileranno in silenzio in piazza per protestare contro l’invasione russa dell’Ucraina.

Al corteo prenderanno parte, oltre ad alcuni esponenti dell’amministrazione comunale, anche Rosa Siciliano, direttrice di Mosaico di Pace – Pax Christi Bisceglie. «La “marcia silenziosa”», si legge nella nota stampa dell’Istituto, «vuole porsi in contrapposizione con gli sbandieramenti e i cori chiassosi di una società che non si pone in ascolto del forte richiamo d’aiuto dei piccoli ucraini e delle loro famiglie. La manifestazione è stata programmata differenziando i tempi e il messaggio che si vuole trasmettere e adeguandolo all’età dei fruitori. Così, mentre gli alunni più grandi si ritroveranno in Piazza, i bambini e le insegnanti delle classi prime, seconde e terze si riuniranno nei rispettivi giardini scolastici dei plessi di appartenenza (Caputi, Don Tonino Bello e Via Fani) per intonare canzoni di pace adeguate alla loro età».