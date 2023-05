Candidati alle comunali di Bisceglie incontrano gli alunni dell’IISS “Cosmai”

“A scuola di democrazia. Domani 4 maggio alle ore 11.00 i candidati alla carica di Sindaco, Angelantonio Angarano, Vittorio Fata, Francesco Napoletano e Francesco Spina, incontreranno gli alunni dell’IISS “Cosmai” per la presentazione delle loro candidature e dei rispettivi programmi per la Città”. Lo rende noto lo stesso ufficio comunicazione dell’Istituto.

“Cittadini consapevoli” sarà il titolo dell’evento che concluderà il “Laboratorio Aperto sulla Legalità”, ciclo di iniziative messe in campo nel corso dell’anno scolastico con grande entusiasmo e condivisione, che vedrà partecipare tutti gli alunni delle classi IV e V chiamati ad esprimere per la prima volta il loro consenso in occasione delle consultazioni elettorali del 15 maggio.

Il più vivo ringraziamento da parte della Dirigente Scolastica, prof. Maura Iannelli, che assumerà le vesti di moderatrice dell’incontro, e della intera Comunità Scolastica va ai candidati che prontamente hanno accettato l’dea di condividere un momento importante nella formazione delle coscienze civiche, utile contributo al voto libero e consapevole.