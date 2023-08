Buoni servizio per asili nido e centro ludici, come fare per presentare domanda / INFO

“Da ieri è possibile presentare domanda per i buoni di servizio della Regione Puglia per usufruire di asili nido, centri ludici per la prima infanzia e nidi in famiglia per bambine e bambini da 0 a 3 anni. L’ISEE del nucleo familiare richiedente non deve essere superiore a 75 mila euro”. Lo rende noto Roberta Rigante, Assessore ai Servizi Sociali del comune di Bisceglie. “L’Avviso prevede l’opportunità di presentare domanda tramite SPID o tramite un utente facilitatore fino alle ore 12:00 del 15 settembre nel portale https://www.studioinpuglia.regione.puglia.it/zerosei/ A questo link i dettagli: http://rpu.gl/UMwkR Qui invece l’Avviso Pubblico: http://rpu.gl/HVev7