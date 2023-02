Bit, Salerno: “La presenza dei pasticceri biscegliesi ha ammaliato i visitatori”

La Bit (Borsa Internazionale del Turismo) ha visto la Puglia protagonista con Bisceglie sugli scudi anche grazie al suo dolce tipico, il sospiro. Un bilancio positivo come riportato dagli stessi addetti ai lavori.

“La nostra presenza in qualità di ambasciatori del territorio Associazione Pasticcerie Storiche “Il Sospiro di Bisceglie” della Città del Sospiro – dichiara il presidente Sergio Salerno – ha destato tanta curiosità ed ammaliato i visitatori nello stand della Regione Puglia. Con noi abbiamo portato non solo l’eccellenza e simbolo di Bisceglie, ma anche gli eventi come la Notte dei Sospiri Sol dell’Alba Libri nel Borgo Antico Blu Festival, ma anche il dialetto ed i monumenti iconici tra cui il Dolmen della Chianca”.

“Importante la presenza del primo cittadino Angelantonio Angarano ed Assessore Gianni Naglieri a presentare in conferenza la bella Bisceglie. Tante le associazioni amiche a dar man forte tra cui il travolgente Giuseppe Selvaggi dell’Associazione Regionale Pugliesi Milano e soprattutto grazie al più giovane pasticciere Mauro Di Benedetto a rappresentare i veri protagonisti i pasticcieri dell’associazione pasticcerie storiche biscegliesi – dichiara Salerno – che sfornano ogni giorno la nostra Identità il sospiro”.

“Adesso ci prepariamo a Dolce Puglia – conlcude Salerno – speranzoso che questa bellissima comunità possa crescere sempre più con Passione e Professionalità, ingredienti genuini che ci contraddistinguono nel mondo!”.