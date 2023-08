Bisceglie dà il benvenuto al Corporate Pastry Chef & Baker di Costa Crociere

Il presidente dell’associazione Bisceglie Start, Savino Tedeschi, che diverse iniziative di carattere promozionale ha ideato e organizzato in città e anche su Costa Crociere, ha accolto e ospitato nella città dei dolmen e del sospiro il Corporate Pastry Chef & Baker di Costa Crociere, Riccardo Bellaera al quale, assieme all’associazione Pasticcerie storiche biscegliesi, è stata consegnata una scultura raffigurante il dolce tipico della città, il sospiro. Hanno collaborato, in questo momento conviviale e di incontro con Bellaera, anche docenti dell’Istituto Alberghiero di Molfetta, come la professoressa di alimentazione Doriana de Terlizzi e numerosi alunni.

Il prof. Corrado Binetti, dell’istituto molfettese, ha omaggiato il graditissimo ospite con il suo libro “Matematica e Cucina”, mentre il sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, ha donato a Bellaera una pubblicazione sulla storia di Bisceglie con dedica personalizzata.

Oltre a Bisceglie, Bellaera ha visitato Alberobello, Polignano a Mare, Monopoli, Lecce e tappa anche a Matera.

«La Puglia è una regione da visitare: non solo le località turistiche, ma soprattutto per la parte culinaria, io sono rimasto soddisfatto da tutti i piatti tipici che ho assaggiato, sapori unici e incantevoli – afferma Bellaera – Grazie a Savino Tedeschi che ho incontrato a bordo per la prima volta nel 2018 tramite gli eventi che organizza, insieme all’alberghiero di Molfetta e a Luigi La Notte, Gianni Dimaggio e Roberto Di Benedetto, per promuovere cibo e territorio. Un incontro proficuo e che ha stimolato la creazione di idee e progetti anche per il futuro e che ha fatto nascere un bel rapporto di fratellanza e di grande condivisione di vedute».

«Questo è il motore della nostra azione associativa e professionale – spiega Savino Tedeschi –: far conoscere l’arte bianca e i prodotti della nostra tavola a più livello, anche internazionale. Grazie a Riccardo Bellaera per aver fatto tappa in Puglia dandoci così l’onore di suggellare ancora più saldamente una partnership che, ne siamo sicuri, produrrà frutti interessanti».