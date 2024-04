Bisceglie, aggiudicato appalto per la gestione delle aree di sosta a pagamento

Il Comune di Bisceglie ha aggiudicato, in via definitiva e non efficace, all’operatore economico Gestopark Srl il servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento, dei sistemi integrati per il monitoraggio, controllo del sistema sosta e traffico nel territorio cittadino per la durata di dodici mesi.

“L’aggiudicazione è avvenuta a seguito di valutazione dell’offerta tecnica ed economica per un importo di 187.062,90 euro annui, oltre IVA (156.000 euro di canone, più presunti 31.062,90 euro di aggio sugli incassi in virtù di una percentuale del 5,87%). Ciò si traduce in condizioni decisamente più vantaggiose per l’Ente – riferisce il Comune di Bisceglie nella nota – rispetto al passato e in un incasso previsto sensibilmente maggiore per le casse comunali, che potrà essere utilizzato per servizi utili alla cittadinanza”.

“È in corso l’accertamento del possesso dei requisiti dichiarati in gara attraverso il Fascicolo virtuale degli operatori economici dell’Anac (Autorità nazionale anticorruzione). Dopo la verifica della documentazione – conclude la nota giunta da Palazzo San Domenico – si procederà alla firma del contratto, funzionale alla ripresa del servizio, che consentirà una maggiore rotazione dei parcheggi a pagamento soprattutto nelle zone centrali, come richiesto da residenti e commercianti, e una migliore fruibilità del centro urbano e delle aree maggiormente frequentate della Città. La ripresa del servizio sarà opportunamente comunicata così da informare per tempo la cittadinanza”.