Bilancio di fine anno di Confcommercio Bisceglie: «Sempre più servizi e vivacità culturale»

Un anno decisamente colmo di iniziative ben riuscite e mirate a puntare tutto su tre capisaldi che stanno da sempre a cuore per Confcommercio Bisceglie:

• Incentivare il commercio di prossimità e creare un network operativo, sinergico, compatto tra le realtà commerciali aderenti all’associazione di categoria;

• Potenziare l’area mercatale di via san Martino in maniera da renderla sempre più accogliente, fruibile, adatta a ulteriori tipologie di appuntamenti oltre il mercato;

• Agevolare in modo pratico e veloce l’accesso e la partecipazione a bandi e concorsi con lo Sportello ad hoc in sede a cui accedono da più parti dell’intero territorio provinciale e dell’area metropolitana di Bari.

Sono questi alcuni dei punti nodali dell’operato svolto nel 2023 ormai alle porte da Confcommercio Bisceglie.

«L’anno che stiamo salutando ha mostrato spesso ostilità congiunturali, soprattutto nelle fasi iniziali – sostiene Leo Carriera, presidente Confcommercio Bisceglie – ma, come sempre, i nostri commercianti, i nostri ambulanti, i nostri titolari di attività dedite alla ristorazione e alla ricettività hanno saputo mostrato grande spirito di attaccamento alle loro professioni e al territorio in cui lavorano e procedere spediti sulla strada della risalita e della crescita. I numeri, inoltre, dimostrano che nel 2023 Confcommercio Bisceglie ha ottenuto un 20% di adesioni in più rispetto all’anno precedente. Frutto di politiche volte al coinvolgimento, all’ascolto e alla risoluzione di criticità tecniche, operative e burocratiche», afferma Carriera.

«Sul piano della finanza agevolata – spiega Katia Todisco, responsabile dell’area attinente presso la sede – abbiamo registrato pratiche per circa 2.000.000 di euro. Un risultato decisamente roseo e appagante per una realtà che lavora quotidianamente anche e soprattutto per agevolare le realtà commerciali e le imprese ad attingere a crediti utili a investire sul nostro territorio».

Anche dal punto di vista culturale, legato all’intrattenimento ludico-artistico e della solidarietà Confcommercio Bisceglie non è stata affatto ferma.

Tra gli eventi di punta ricordiamo:

• “Bisceglie per l’Emilia” (evento enogastronomico e artistico per raccogliere fondi per l’Emilia-Romagna dopo le alluvioni che hanno colpito la regione organizzato in collaborazione con ben 14 associazioni cittadine);

• Partecipazione a consegna benemerenze “Attività Storiche di Puglia” conferite dall’Assessorato allo Sviluppo Economico della Regione Puglia che ha visto protagoniste due attività biscegliesi;

• Partnership per Libri nel Borgo Antico, Calici nel Borgo Antico e Il Borgo delle Meraviglie;

• Partnership per “Digital Marketing – Punti Cardinali” (workshop per dare spunti di riflessione circa l’attività, sempre più presente e rilevante, dell’influencer, figura social che prende sempre più piede nei più disparati settori dell’informazione, del giornalismo, dell’arte, della cultura, dello sport, della moda, della cucina, delle scienze);

• “Aspettando il Natale”, serie di appuntamenti natalizi tra intrattenimento, shopping, musica, animazione e teatro.

Tutte iniziative, queste menzionate, e tantissime altre che hanno visto Confcommercio Bisceglie dare impulso, linfa e vigore all’acquisto nei negozi di vicinato, creare una rete di cooperazione e di sinergie tra realtà commerciali e contribuire alla vivacità turistico-culturale, oltre che economico-commerciale, della città. Non solo: in collaborazione con la cooperativa Uno Tra Noi, Confcommercio Bisceglie ha permesso ad alcuni ospiti del centro diurno di confrontarsi con il modo del lavoro attraverso una fattiva collaborazione nel periodo delle festività natalizie presso alcune attività aderenti al progetto “Natale Tra Noi” dando vita a una inclusione di fatto. Formazione e socialità mai dimenticati da Confcommercio Bisceglie.

«Una menzione va sicuramente alla grande capacità organizzativa, creativa e aggregativa di Assolocali-Vivi Bisceglie, del Consorzio Mercatincittà e della Fiva-Confcommercio, Comitato dei Commercianti “Bisceglie Viva”, Associazione Quartiere Sant’Andrea con cui abbiamo condiviso tante iniziative di rilevante richiamo – sottolinea Carriera – Rispondiamo ogni giorno con azioni di assistenza concrete e performanti. Anche a quanti, anziché proporre e condividere, amano denigrare. Ma provare a creare (a rischio anche di sbagliare), si sa, è più difficile che tendere a distruggere (senza riuscirci)». Anche l’elezione di Mauro Portoso a Direttore Generale di Confcommercio Bari-Bat è la dimostrazione che la nostra realtà ha saputo cogliere opportunità, fornire risposte, agevolare percorsi di accesso al credito, tenere allo sviluppo e alla crescita economico-produttiva del territorio».

Carriera poi aggiunge: «Anche sul piano dei servizi offerti da Confcommercio Bisceglie, sempre più potenziati, innovativi e celeri, abbiamo soddisfatto pienamente quanti si rivolgono ai nostri professionisti in sede. Proprio i servizi che offriamo rappresentano il fiore all’occhiello della nostra associazione di categoria», tiene a mettere in evidenza Carriera.

E in conclusione: «A tutte le associazioni, del terzo settore, culturali, turistiche, artistiche, di promozione culinaria con cui Confcommercio Bisceglie ha lavorato a stretto contatto in questo 2023 – conclude il presidente Carriera –, a tutte le realtà commerciali e le imprese che hanno mostrato grande determinazione e volontà di fare, ideare, creare, alle istituzioni che hanno ascoltato le istanze dei nostri operatori e ai biscegliesi che tengono fortemente alla tenuta del commercio di vicinato auguro un nuovo anno che sia la tramutazione concreta dei loro desideri più grandi. Auguri».