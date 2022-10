Biciliae organizza incontro con cittadini su mobilità sostenibile a Bisceglie

Sabato 29 Ottobre presso la libreria Abbraccio alla Vita, l’associazione Biciliae FIAB organizza un’occasione di confronto su come immaginare una Bisceglie diversa e innovativa dal punto di vista della mobilità e dell’accessibilità.

“Biciliae vuole condividere le sue idee ma soprattutto vuole ascoltare le opinioni di chi la strada la vive ogni giorno e desidera una città più sicura per tutti coloro che decidono di lasciare a casa l’auto e muoversi in maniera alternativa”, si legge nella nota stampa.

L’appuntamento è alle ore 18.00. Il tutto sarà accompagnato da un piccolo rinfresco offerto dall’associazione ai partecipanti.