Ballottaggio, su Bisceglie24 diretta streaming per seguire lo spoglio

Dalle 15:00 di lunedì 29 maggio la redazione di Bisceglie24 seguirà in diretta streaming sulla sua pagina Facebook lo spoglio del ballottaggio tra gli sfidanti Angelantonio Angarano e Francesco Spina.

Dopo il successo del pomeriggio dedicato allo spoglio, dello scorso 15 maggio, Bisceglie24 torna in diretta per trasmettere in tempo reale dati, dettagli e interviste ai protagonisti del secondo turno delle elezioni amministrative che porteranno alla elezione del Sindaco di Bisceglie.