Veicoli a trazione esclusivamente elettrica per i soli residenti nel comune di Bisceglie previo ritiro di pass;



Veicoli adibiti al trasporto di soggetti invalidi muniti di contrassegno;



Sosta temporanea di max 10 minuti con obbligo di esposizione di disco orario che indichi esattamente l’ora e i minuti di inizio sosta;



Motocicli, Ciclomotori e Velocipedi purché siano parcheggiati negli appositi spazi di sosta riservati a detta tipologia di veicoli;



Sosta di 1 ora nel parcheggio a pagamento adiacente l’ingresso del Cimitero previa indicazione con disco orario nei soli giorni e fasce orarie di apertura GRATIS

Tariffa ordinaria – per 30 minuti i – autoveicoli nelle vie e piazze del centro urbano € 0,30

Tariffa ordinaria – per ora – autoveicoli nelle vie e piazze del centro urbano e nei parcheggi ex Scalo Merci FFSS, Bastione S. Martino € 0,60

Tariffa per la fascia oraria compresa dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 21,00 per tutti i giorni nelle vie e piazze del Centro Urbano € 1,60

Tariffa ABBONAMENTO – durata 12 mesi – valido per il solo centro urbano e aree di parcheggio ex scalo merci FFSS, Bastione San Martino con esclusione di Piazza Vittorio Emanuele II;



– Titolari di attività commerciali, professionali e artigianali e loro dipendenti (max 2) – residenti nel centro urbano in strade e piazze ove insistono i parcheggi a pagamento e rispettive traverse;



– residenti nel Centro Storico e nelle aree pedonali urbane di Via A. Moro e Via Marconi;



– dipendenti di uffici pubblici ubicati nel Centro Storico e in Piazza San Francesco



Le suddette tipologie di abbonamento sono ridotte al 50% per i veicoli ibridi € 50

Tariffa ABBONAMENTO – durata 12 mesi – valido per il solo centro urbano e aree di parcheggio ex scalo merci FFSS, Bastione San Martino inclusa Piazza Vittorio Emanuele II;



– Titolari di attività commerciali, professionali e artigianali e loro dipendenti (max 2);



– residenti nel centro urbano in strade e piazze ove insistono i parcheggi a pagamento e rispettive traverse;



– residenti nel Centro Storico e nelle aree pedonali urbane di Via A. Moro e Via Marconi;



– dipendenti di uffici pubblici ubicati nel Centro Storico e in P.zza San Francesco



Le suddette tipologie di abbonamento sono ridotte al 50% per i veicoli ibridi € 100

Tariffa ABBONAMENTO – durata 1 mese – valido per il solo centro urbano e aree di parcheggio ex scalo merci FFSS, Bastione San Martino inclusa Piazza Vittorio Emanuele II;



– Titolari di attività commerciali, professionali e artigianali e loro dipendenti (max 2);



– residenti nel centro urbano in strade e piazze ove insistono i parcheggi a pagamento e rispettive traverse;



– residenti nel Centro Storico e nelle aree pedonali urbane di Via A. Moro e Via Marconi;



– dipendenti di uffici pubblici ubicati nel Centro Storico e in P.zza San Francesco € 20

Tariffa ABBONAMENTO – durata 1 mese – valido per il solo centro urbano e aree di parcheggio ex scalo merci FFSS, Bastione San Martino con esclusione di Piazza Vittorio Emanuele II;



– titolari di attività commerciali, professionali e artigianali e loro dipendenti (max 2);



– residenti nel centro urbano in strade e piazze ove insistono i parcheggi a pagamento e rispettive traverse;



– residenti nel Centro Storico e nelle aree pedonali urbane di Via A. Moro e Via Marconi;



– dipendenti di uffici pubblici ubicati nel Centro Storico e in Piazza San Francesco € 10

Tariffa ABBONAMENTO DEL BISCEGLIESE – durata 12 mesi – valido sia sui litorali durante il periodo estivo che nel Centro Urbano e nelle aree di parcheggio ex scalo merci FFSS, via Salnitro e Bastione San Martino riservato ai soli cittadini residenti nel Comune di Bisceglie



Le suddette tipologie di abbonamento sono ridotte al 50% per i veicoli ibridi

€ 150

Tariffa ordinaria – per ora – per autoveicoli nella zona litoranea di levanete e ponente e in via Salnitro (dalle ore 09,00 alle ore 02,00) valida dal 15.05.2021 al 05.09.2021 € 1,00

Tariffa per singole fasce orarie da applicare tutti i giorni nel periodo estivo dal 15.05.2021 al 05.09.20219 nella zona litoranea di levante e ponente incluse le aree di parcheggio in zona Anfiteatro, Conca dei Monaci e via Salnitro:

1) Fascia oraria compresa dalle 09,00 alle 14,00

2) Fascia oraria compresa dalle 14,00 alle 20,00

3) Fascia oraria compresa dalle 20,00 alle 02,00 € 2,00

Tariffa ABBONAMENTO – valido per il periodo estivo dal 15.05.2021 al 05.09. .2021 per il solo parcheggio di via SALNITRO riservato ad operatori della piccola pesca, titolari di pescherecci e titolari di ormeggi presso il porto turistico gestito dalla Bisceglie Approdi



Le suddette tipologie di abbonamento sono ridotte al 50% per i veicoli ibridi € 30

Tariffa agevolata valida solo per le aree di parcheggio ex scalo merci FFSS e Bastione San Martino

Fasce orarie – dalle 07,00 alle 15,00

dalle 15,00 alle 21,00 / dalle 21,00 alle 24,00 (solo per il periodo estivo dal 15.05.2021 al 05. 09.2019) € 1,00

Tariffa agevolata per parcheggio ex scalo merci FFSS per la fascia oraria continuativa dalle ore 07,00 alle ore 21,00 € 1,50

Tariffa ABBONAMENTO – durata 12 mesi – per lavoratori pendolari valido solo per area di parcheggio a pagamento ex scalo merci FFSS e Piazza Diaz



Le suddette tipologie di abbonamento sono ridotte al 50% per i veicoli ibridi € 50

Tariffa ABBONAMENTO – durata 12 mesi – per studenti pendolari valido solo per area di parcheggio a pagamento ex scalo merci FFSS e Piazza Diaz



Le suddette tipologie di abbonamento sono ridotte al 50% per i veicoli ibridi € 30

Tariffa ABBONAMENTO – durata 1 mese – per studenti pendolari valido solo per area di parcheggio a pagamento ex scalo merci FFSS e Piazza Diaz € 6,00

Tariffa ABBONAMENTO – durata dal 15.05.2021al 05.09.2021 – per la zona litoranea di levante, ponente e area di parcheggio Conca dei Monaci, Arena del mare ( zona anfiteatro) e Salnitro riservato a:

residenti nelle vie ove insistono i parcheggi a pagamento;

titolari e max 2 dipendenti di singole attività commerciali e artigianali



Le suddette tipologie di abbonamento sono ridotte al 50% per i veicoli ibridi € 50

Tariffa ABBONAMENTO – durata 7 giorni – durante la stagione estiva dal 15.05.2021 al 05.09.2021 valido per la litoranea di levante , di ponente e per le aree di parcheggio di via Salnitro, Conca dei Monaci e Arena del mare (zona anfiteatro) per tutti gli utenti dalle ore 09,00 alle ore 20,00 (diurno e pomeridiano) € 10

Tariffa ABBONAMENTO durante la stagione estiva dal 15.05.2021 al 05.09.2021 valido per solo per i residenti nel Comune di Bisceglie e per le sole aree di parcheggio Conca dei Monaci e Arena del Mare dalle ore 09,00 alle ore 20,00 (diurno e pomeridiano) € 25