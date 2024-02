Animazione e giochi in occasione del Carnevale dei bambini

Arriva il Carnevale dei bambini, domenica 11 febbraio, in via Della Comunità Europea. Si tratta di uno dei primi appuntamenti del 2024 della scuola di ciclismo Ludobike Racing Team dedicato in modo particolare ai più piccoli e organizzato anche grazie all’intraprendenza di Claudia Papagni, titolare del New York Cafè.

Dalle ore 10 partirà l’animazione a cura della Ludoteca Minnie Club e poi musica con Wmusiclights di Walter Todisco. Lo spettacolo entrerà nel vivo con il “Giro a Cavallo” e la gimkana che vedrà baby-ciclisti in un percorso in totale sicurezza ed emotivamente coinvolgente. L’evento è totalmente gratuito.

“Teniamo molto a questo appuntamento, spiega Michele de Pinto (socio della Scuola di Ciclismo Ludobike Racing Team), realizzato in collaborazione con giovani realtà imprenditoriali della città, accomunate da una grande passione sportiva ed educativa, convinte che diffondendo sempre più la cultura dello sport si possa contribuire alla crescita del benessere individuale e collettivo del territorio.”