Angarano: “70 positivi in Città, incide contagio di alcuni nuclei familiari”

“Al momento nella nostra Città ci sono 70 positivi, dato su cui incide un aumento negli ultimi giorni complice anche la diffusione del contagio all’interno di alcuni nuclei familiari”. Ad informare la cittadinanza è il sindaco Angelantonio Angarano.

“Le persone in quarantena domiciliare a scopo cautelativo (perché individuate come contatti stretti di positivi) sono 186, con l’elenco che è in costante aggiornamento”.

“Una panoramica anche sulle scuole. Sono tornate a far lezione una classe della scuola secondaria di primo grado “Battisti-Ferraris” (mentre l’altra classe è ancora in quarantena); le due classi (una di scuola dell’infanzia e una di scuola primaria) del IV Circolo presso il plesso “Cosmai” di via Carrara Reddito. In quarantena ci sono: una classe della scuola secondaria di primo grado “Monterisi” e due classi del primo circolo didattico (per una è prossimo il rientro a scuola)”.

“Il momento impone la massima unità di intenti – conclude il primo cittadino – per arginare la diffusione del virus continuando a fare fronte comune. Per cui, rispettiamo le regole, continuiamo ad indossare sempre la mascherina e osserviamo il distanziamento sociale. Solo insieme possiamo uscire da questa situazione. Andiamo avanti con prudenza e senso di responsabilità”.