Amatulli (IISS Cosmai): “Mettere da parte i timori per farvi studiare serenamente, in sicurezza”

“Rieccoci finalmente al nostro posto. Ognuno sulla sua sedia e davanti al suo banco. Avvertivamo da tempo il bisogno di una scuola che tornasse a misura di studente, che non si valuta calcolando la distanza tra la casa e la classe né quella tra i pc di ultima generazione. La misura di uno studente sta in quei pochi metri che separano un sorriso dall’altro, una domanda da una risposta, persino un rimprovero da una replica accesa. Si chiama umanità ed è quella che miriamo a valorizzare al ‘Cosmai’. Con queste parole comincia il messaggio rivolto agli alunni da parte del Dirigente scolastico dell’ I.I.S.S. “Sergio Cosmai” (sedi di Bisceglie e Trani), prof. Vito Amatulli.

“Questo sarà un anno speciale, l’anno della ripartenza, del ritorno alla normalità. Abbiamo imparato tante parole figlie delle paure e foriere di altre paure. Sarà bello invece riprendere semplicemente a studiare. E riprendere a insegnare – prosegue – perché il covid è stato un peso anche per chi sta dall’altra parte. Non è stato semplice intercettare passioni e attenzioni senza il contatto visivo e fisico. Propri in questa sintesi si pongono le basi della chimica e l’empatia che rappresentano il valore aggiunto di un’esperienza scolastica. Mancando questo proprio di qui intendiamo ripartire”.

“Invito a mettere da parte i timori e i residui di un anno e mezzo contorto e contraddittorio. Piuttosto apriamoci reciprocamente a nuova fiducia. Il personale dell’istituto scolastico è pronto a rimboccarsi le maniche. L’abbiamo già fatto, per alleggerire il peso dell’assenza, in questi mesi lunghi. Lo faremo per farvi studiare serenamente, in sicurezza, nel rispetto della salute di tutti. Soprattutto lo faremo con entusiasmo spingendovi a scrivere il vostro futuro poggiato sulle basi del presente – conclude il Dirigente Amatulli – alimentando la vostra curiosità e spingendo sempre più la intraprendenza nel tentativo di dare sempre più valore alle vostre propensioni ed ai vostri talenti. Buon anno scolastico a tutti. Dirigente e personale dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Cosmai, sedi di Bisceglie e Trani”.