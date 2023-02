Albo Scrutatori, ecco come presentare domanda per le elezioni amministrative del 2023

“In occasione delle Elezioni Amministrative ed altre eventuali che avranno luogo nel 2023, si intende procedere al sorteggio degli scrutatori tra coloro che siano iscritti presso il Centro Territoriale per l’Impiego o studenti che non svolgono alcuna attività lavorativa retribuita, a condizione che siano regolarmente iscritti nel vigente Albo degli Scrutatori”, si legge così nell’avviso pubblico pubblicato sul sito del Comune di Bisceglie.

Tali requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda. Per beneficiare di tale priorità gli aspiranti dovranno presentare domanda alla Commissione Elettorale Comunale, compilata come da modulo disponibile presso l’Ufficio Elettorale o scaricabile dal sito web del Comune http://www.comune.bisceglie.bt.it (non saranno ritenute valide le dichiarazioni presentate su modello diverso da quello pubblicato sul sito del Comune o prive dell’indicazione dei dati richiesti e/o mancanti della firma autografa). La domanda, redatta in carta semplice e firmata dall’interessato, dovrà essere presentata, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 16,30 del giorno 28 FEBBRAIO 2023, con le seguenti modalità:

direttamente tramite consegna esclusivamente all’Ufficio Elettorale, sito in Via Prof. Mauro Terlizzi n. 20, entro la data di scadenza dell’avviso, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 12,00, ed il martedì e giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30; a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:

elettorale@cert.comune.bisceglie.bt.it entro e non oltre le ore 16,30 del giorno di scadenza dell’avviso (28/02/2023). In tal caso nell’oggetto della pec dovrà essere indicata la seguente dizione “Disponibilità alla nomina di scrutatore per le Elezioni 2023”.

Si ricorda che la Posta Elettronica Certificata assume valore legale solo se anche il mittente invia il messaggio da una casella certificata personale. Qualora si opti per tale modalità di invio, la domanda dovrà essere firmata digitalmente ovvero dovrà essere firmata a mano e scansionata.

Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia del documento di identità in corso di validità.



L’esclusione dalla presente selezione ha luogo per i seguenti motivi:

Domande pervenute fuori dei termini previsti nel presente avviso; Domande prive di sottoscrizione; Candidato non in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso; Mancata iscrizione all’albo unico degli scrutatori del Comune di Bisceglie; Mancata allegazione del documento di identità in corso di validità.

La Commissione Elettorale Comunale procederà, in occasione di ogni consultazione, alla nomina degli scrutatori iscritti all’albo e dichiaratisi disponibili, come segue:

Tramite sorteggio pubblico tra tutte le domande pervenute se queste risulteranno in numero superiore a quello previsto;

In caso contrario, tramite sorteggio pubblico tra tutti i nominativi iscritti all’albo del Comune, sino al raggiungimento del numero di scrutatori occorrente.

I cittadini nominati per le consultazioni Amministrative e che abbiano effettivamente svolto tale incarico, saranno esclusi dal sorteggio in occasione delle successive consultazioni che si terranno nell’anno 2023.

La Commissione procederà alla nomina degli scrutatori secondo le modalità suindicate tra il 25° e il 20° giorno antecedente la data delle consultazioni. La nomina avverrà in pubblica adunanza, preannunciata con manifesto due giorni prima.