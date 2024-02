Adisco al Liceo “Da Vinci”: donazione del cordone ombelicale tra ricerca scientifica e solidarietà

Nell’ambito della iniziative legate alla “Settimana dell* student* il Liceo “Da Vinci” di Bisceglie ha inteso legare momenti di informazione e ricerca scientifica a momenti di sensibilizzazione a temi che riguardano la vita della cittadina e del cittadino responsabile e solidale.

Oltre all’incontro con il dott. Giovanni Infante, Dirigente medico Malattie Infettive presso l’ospedale di Bisceglie, che illustrerà oggi, giovedì 1° febbraio, alle ragazze e ai ragazzi le conseguenze dei comportamenti poco avveduti nei casi di contagio, venerdì 2 febbraio si terrà un incontro informativo sulla donazione del cordone ombelicale, tra ricerca scientifica e solidarietà.

Ospiti presso il Liceo “Da Vinci” di Bisceglie, per approfondire le tematiche della donazione del cordone ombelicale, saranno la Dott.ssa Lella Di Reda, Presidente sez. Territoriale Adisco (Associazione Donatrici Sangue CordoneOmbelicale) di Bisceglie e con il dott. Michele Santodirocco, Direttore medico della Banca del Cordone Ombelicale Pugliese, sita presso l’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, nonché componente della sezione tecnica per il sistema trasfusionale del comitato tecnico sanitario presso il Ministero della Salute.

Il dott. Michele Santodirocco è un luminare nell’ambito del trapianto di Cellule Staminali Emopoietiche e nella Terapia Cellulare, per cui sarà un piacere per la comunità scolastica, ma soprattutto per le studentesse e gli studenti, poter approfittare della competenza medico-scientifica, ma anche della profonda sensibilità umana di un esperto di tale levatura.

L’incontro sarà introdotto dal dirigente prof. Donato Musci e moderato dalla prof.ssa Elisabetta Ciccolella, docente di scienze, chimica a biologia.