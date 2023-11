Trasferte indigeste per Futbol Cinco e Nettuno / RISULTATI E CLASSIFICA

Turno infrasettimanale negativo per Futbol Cinco e Nettuno sconfitte dall’Azzurri Conversano e Poggiorsini nei match di campionato disputatesi nel pomeriggio di mercoledì 1 novembre.

Il nerazzurri di mister Tritto vengono battuti per 9-2 dall’Azzurri Conversano nell’ottavo di C1 di calcio a 5. Per i biscegliesi sono andati a segno Di Benedetto e Uva mentre, per la squadra di casa, poker di Gutierrez a cui si aggiunge la tripletta di Cannone e sigilli di Lemonache e D’Alessandro. Futbol Cinco che rimane in fondo alla classifica a quota 3 punti e sabato 4 novembre ospiterà al “Pala Cosmai” il Futsal Barletta vittorioso per 4-1 sul Byre Ruvo.

Battuta d’arresto anche per il Nettuno che cede per 7-1 al Poggiorsini. Per i biancazzurri gol di Losapio (quinto sigillo per lui) invece, per i locali Antonacci (doppietta), Raguso, Di Gregorio, Foggetta, Ariani e Guastamacchia. I biscegliesi rimangono sempre a quota 0 in graduatoria e sabato prossimo, affronteranno in casa l’Altamura calcio a 5 che ha usufruito di un turno di riposo.

