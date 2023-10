Tennis Tavolo Dolmen Bisceglie, al via la stagione con i campionati regionali

È partita ufficialmente lo scorso weekend la stagione del Tennis Tavolo Dolmen Bisceglie con il via dei campionati regionali. Team biscegliese che si presenta ai nastri di partenza con quattro compagini: due in C2, una in D1 e una in D2.

Nel campionato di C2 bella prestazione della Tennis Tavolo Dolmen Bar Rondò che ha vinto sul campo del Molfetta con un 6-1. Gli atleti Luigi Antonio Amati, Corrado Palumbo e Davide Troilo non hanno dato scampo agli avversari. La Tennis Tavolo Dolmen Lorusso Cucine & Design, ripescata nelle scorse settimane dalla serie D1 dove si era classificata seconda, ha perso in casa contro Trani. Matilde Ingravalle, Francesco Palumbo e Pasquale Di Ceglie, tre giovanissimi, hanno lottato fino alla fine ma sono stati sconfitti 5-2.

In serie D1 la Tennis Tavolo Dolmen C&P Service ha ceduto per 4-3 al Corato. Domenico Lupone, Giacomo Amati e Ninni Arbues non sono riusciti a portare a casa il risultato pur stando in vantaggio a più riprese.

In D2 la Tennis Tavolo Dolmen Pizzeria La Fontana ha battuto Foggia 4-3 con il giovanissimo Daniele Garofoli che con i suoi due punti ha assicurato la vittoria ai compagni Francesco Simone, Emanuele Troilo e Alessandro Di Ceglie.

“Siamo molto contenti del nostro esordio nei campionati regionali – dichiara Giuseppe Dell’Olio, presidente della Tennis Tavolo Dolmen Bisceglie –. Al netto dei risultati, con due vittorie e due sconfitte, tutti gli atleti hanno dato il massimo, si sono impegnati e soprattutto divertiti. Questo sport è cresciuto molto negli ultimi anni e anche tanti giovani e giovanissimi biscegliesi si sono avvicinati al tennis tavolo”.

Appuntamento sabato 14 e domenica 15 ottobre con la seconda giornata dei campionati regionali. Tra le gare del team biscegliese spicca il derby tra le due compagini impegnate in serie C2.