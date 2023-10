Tennis Tavolo Bisceglie capolista imbattuta in C2 / RISULTATI

La Tennis Tavolo Dolmen Bisceglie chiude la terza giornata dei campionati regionali con due vittorie e due sconfitte.

Sul campo del Corato la Tennis Tavolo Dolmen Bar Rondò, serie C2, composta da Luigi Antonio Amati, Corrado Palumbo e Davide Troilo, seguita in panchina dal tecnico Giuseppe Dell’Olio, si è imposta per 5-2 sul TT Corato Progetto Vending restando in testa alla classifica da imbattuta. Stesso risultato per la Tennis Tavolo Dolmen Lorusso Cucine & Design (Matilde Ingravalle, Pasquale Di Ceglie e Francesco Palumbo), seguita dal tecnico Girolamo Dell’Olio, con l’altra squadra di Corato, la TT Corato Sata. Match combattuti nei quali si segnalano il rientro di Pasquale Di Ceglie con due partite vinte a referto e i due punti conquistati dalla giovanissima Matilde Ingravalle contro avversari molto esperti.

In serie D1 la Tennis Tavolo Dolmen C&P Service(Domenico Lupone, Giacomo Amati e Ninni Arbues) è stata sconfitta in casa dal Barletta 5-2. Nel campionato di D2, invece, la Tennis Tavolo Dolmen Pizzeria La Fontana (Emanuele Troilo, Daniele Garofoli, Vittorio Sinisi e Anita Dell’Olio) ha perso per 4-3 contro Trani.

I campionati regionali riprenderanno sabato 4 e domenica 5 novembre con le partite di serie C2 che vedranno la Tennis Tavolo Dolmen giocare tra le mura amiche della palestra di via Sant’Andrea a Bisceglie.