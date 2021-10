Star Volley Bisceglie, ufficializzato il calendario della prossima stagione

Il comitato regionale pugliese della FIPAV ha ufficializzato il nuovo calendario della serie C di pallavolo femminile, in particolare del girone A, dove milita la Star Volley Bisceglie. La stagione consiste in 18 giornate, dove ogni compagine avrà due turni di riposo.

Sabato 6 novembre le giocatrici nerofucsia affronteranno in casa l’Amatori Bari, per poi andare in trasferta tra le mura dell’Adria Bari. Nella terza giornata, Cerignola farà visita alla Star Volley, per poi chiudere il quadro dei confronti con le formazioni del capoluogo regionale con il match nel domicilio dell’Asem. Successivamente, si ritornerà sul parquet del Paladolmen per la sfida contro la Dinamo Molfetta. La trasferta di Bitetto e la partita con Potenza saranno gli ultimi impegni del 2021. La contesa nel domicilio di Corato di sabato 8 gennaio sancisce la fine del turno d’andata. Il giro di boa del campionato per le pallavoliste di coach Michelangelo Maggialetti, si conclude il 12 marzo.