Sporting Tennis Club Bisceglie promosso in serie B al termine di una incredibile rimonta

Una domenica difficile da dimenticare in cui è stata scritta una pagina indelebile di storia del tennis biscegliese: lo Sporting Tennis Club Bisceglie 2.0 ribalta il 4-2 patito all’andata e, al doppio spareggio, supera il Tennis Villa Carpena conquistando così la promozione in serie B.

La sfida, così come all’andata, viaggia sul filo sottilissimo dell’equilibrio: Giorgio Caggianelli lotta ma perde il suo match di singolare, mentre Federico Mirgone si impone in tre set. Stesso copione anche per le altre due partite: capitan Sasso vince il primo set ma si deve arrendere al terzo, mentre Valentin Florez si impone in due parziali per il 2-2.

Si va così ai doppi, con il club del presidente Bartolo Sasso costretto a vincerli entrambi: partono subito forte Sasso e Mirgone che vincono 6-3; 6-4 il proprio match, con l’attenzione che si sposta tutta sul duo Florez-Caggianelli. Il tie-break del primo parziale premia la coppia biscegliese, che nel secondo set è fenomenale a resistere al ritorno degli avversari per chiudere la contesa sul 7-5.

Il parziale è così sul 4-2, si deciderà tutto al doppio spareggio. Florez e Caggianelli in campo, un pubblico sempre più appassionato e caloroso sugli spalti. Il primo set sorride al team biscegliese, il secondo a quello romagnolo: si va al super tie-break. Florez e Caggianelli alzano il proprio livello e, trascinati da un tifo incredibile, vincono 10-3.

Dopo il punto decisivo è puro delirio al club di Strada del Carro, per una promozione storica resa ancora più incredibile dal modo in cui è arrivata.