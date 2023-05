Sporting Tennis Club Bisceglie 2.0, contro il CT Lecce arriva la prima vittoria in Serie B2

La prima vittoria in Serie B2 è realtà: lo Sporting Tennis Club Bisceglie 2.0 espugna per 5-1 i campi in terra rossa del CT Lecce Mario Stasi e vola a quota quattro punti in classifica.

Florez e Bahamonde vincono i rispettivi singolari in due parziali, Sasso lotta fino all’ultimo e si impone per 6-4 al terzo set portando così il punteggio sul 3-1. Il lavoro è completato dai doppi: quello argentino supera Giangrande ed Escalona per 6-0; 6-4, mentre Sasso e Caggianelli hanno la meglio del duo De Nitto-Castriota con il punteggio di 6-3; 7-6.

Capitan Sasso e compagni torneranno in campo venerdì 2 giugno, con la sfida interna al Tennis Club Trani.