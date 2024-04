Sport e inclusione, presentate a Bisceglie “Io corro con te” e “Io corro con te… e per te”

È stata presentata questa mattina, nella Sala degli Specchi di Palazzo Tupputi, l’edizione 2024 della manifestazione sportiva, culturale e sociale “Io corro con te“, organizzata dalla ASD Bisceglie Running e patrocinata dal Comune di Bisceglie.

Oltre all’ormai noto e partecipatissimo evento domenicale da 6 chilometri, quest’anno in programma il 12 maggio, con il suo ormai serpentone colorato che si snoda sul lungomare di ponente a partire da Conca dei Monaci e con le tante attività collaterali, come il risveglio muscolare prima della partenza o il rinfresco dopo l’arrivo, quest’anno la rassegna propone una novità di rilievo: “Io corro con te… e per te“, corsa per persone non vedenti e ipovedenti, unica nel suo genere in Italia, in programma sabato 11 maggio. Partenza (ore 17) e arrivo saranno dal Porto turistico-marina resort Bisceglie Approdi. Il percorso sarà articolato su 9 chilometri lungo la litoranea della città, con incursione in Universo Salute Opera Don Uva passando per la basilica di San Giuseppe. I partecipanti saranno oltre 35, provenienti da dodici regioni italiane, accompagnati dalle rispettive guide sportive.

“Abbiamo esteso la nostra attenzione ai non vedenti ed ipovedenti, nostri ‘colleghi sportivi’ che incrociamo in tante manifestazioni nazionali e internazionali, che meritano davvero un applauso per il loro impegno”, ha commentato il presidente della ASD Bisceglie Running, Mauro Sasso. “Tra i partecipanti, ospiteremo anche Gianluca Bilotta, responsabile della Unione Italiana Ciechi di Cosenza; Giuseppe Catarinella, ambasciatore dello Sport Paralimpico e atleta della Nazionale di Calcio a 5 Ciechi; Kevin Garofalo, dirigente della Polisportiva Olympia di Cosenza, società di Torball per non vedenti; Raffaele Rosa, presidente UIC Salerno; Gianfranco Taurino, Presidente dell’Associazione Pugliese per la Retinite Pigmentosa; Niccolò Zeppi, presidente UIC Firenze. Il mio ringraziamento va al Sindaco Angarano e a tutti i preziosissimi partner che ci affiancano e sostengono, oltre ovviamente agli infaticabili soci di Bisceglie Running”.

“Sono contentissimo di sostenere questa iniziativa, cercherò anche io di fare un pezzo della corsa”, ha sostenuto il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, Antonio Giampietro. “Lo sport è salute, inclusione e condivisione di valori. Il numero dei partecipanti, tra non vedenti e ipovedenti, è assolutamente significativo, così come il fatto che provengono da tutta Italia. Parliamo di persone che si mettono in gioco, condividono non solo una giornata ma un percorso. Significa che c’è voglia di partecipare ed essere presenti”.

“Siamo felici di ospitare e supportare questa manifestazione che cresce costantemente e che quest’anno tocca una tematica così importante dal punto di vista sociale”, ha sottolineato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “Lo sport non è solo agonismo ma è anche e soprattutto veicolo di inclusione e aggregazione, oltre che fonte di benessere psico-fisico. Quella che era già una grande festa collettiva sul nostro bellissimo lungomare, si arricchisce ulteriormente di valori e contenuti. Da Bisceglie parte un bel messaggio costruttivo e positivo, dando una bella immagine della nostra Città in Italia”.

Nella conferenza stampa, presentata dal giornalista Gianluca Valente, hanno portato il loro saluto anche Marcello Paduanelli, Direttore amministrativo di Universo Salute-Opera Don Uva, e Katia Todisco, ConfCommercio Bisceglie. Al termine degli interventi istituzionali sono state svelate le maglie ufficiali della “Io corro con te” e “Io corro con te… e per te” indossate dagli atleti della Bisceglie Running Giusy Cassanelli e Alessandro Monopoli.

Entrambe le manifestazioni sono state organizzate con il supporto di Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti, Comitato Italiano Paralimpico Regione Puglia, APRP Associazione Pugliese per la Retinite Pigmentosa, Fispes (Federazione italiana sport paralimpici e sperimentali), CONI Puglia, Bandiera Lilla, FIDAL Puglia (Federazione Italiana di Atletica Leggera), Bisceglie Approdi, Universo Salute – Opera Don Uva, Confcommercio Bisceglie e Pro Loco Bisceglie.