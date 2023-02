Serie B2: via al girone di ritorno, Sportilia va a Castellaneta, turno di riposo per Star Volley

Si riaccendono le luci, dopo una pausa di tre settimane, sul campionato di Serie B2 di volley che torna in campo questo weekend per i match d’apertura del girone di ritorno e valevoli, quindi, per il quattordicesimo turno.

Solo una la formazione biscegliese in campo a causa della giornata di riposo alla quale è costretta Star Volley in virtù del ritiro a stagione in corso del Chieti. Fari puntati su Sportilia, dunque, impegnata in trasferta, sabato alle ore 18, sull’ostico parquet del Castellaneta, ottavo in graduatoria e con un solo punto in meno rispetto alle ragazze di coach Nuzzi. Ci si aspetta una sfida equilibrata nella quale le due squadre puntano a fare bottino pieno per allontanare definitivamente lo spettro della zona calda, distante oggi rispettivamente dodici ed undici lunghezze. Il margine appare rassicurante ma un successo in questo scontro diretto chiuderebbe definitivamente i giochi e consentirebbe di vivere con tranquillità la seconda parte di campionato. Le tarantine cercano anche il riscatto dopo la secca sconfitta per 3-1 rimediata nella gara d’andata, disputatasi al PalaDolmen lo scorso 8 ottobre, che consentì alle biscegliesi di cominciare nel modo migliore il proprio cammino nel torneo. Sul fronte opposto Bellapianta e compagne vogliono confermarsi per dare seguito all’ottimo campionato fin qui disputato. (FOTO: PAGINA UFFICIALE SPORTILIA VOLLEY)