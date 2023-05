Lo Sporting Tennis Club Bisceglie 2.0 di scena a Lecce

Una settimana dopo il ko interno per mano del Mesagne, lo Sporting Tennis Club Bisceglie 2.0 è pronto per tornare in campo con la trasferta sui campi in terra rossa del CT Lecce Mario Stasi.

L’obiettivo per capitan Sasso e compagni è quello di conquistare la prima vittoria stagionale, che seguirebbe al pareggio ottenuto all’esordio a Corsano. Il CT Lecce Mario Stasi occupa l’ultima posizione in classifica, con zero punti all’attivo: nell’unica gara fin qui disputata, il circolo salentino ha perso per 6-0 contro Mesagne, per poi riposare nella seconda giornata.

La sfida tra Sporting Tennis Club Bisceglie 2.0 e CT Lecce Mario Stasi è in programma oggi, domenica 28 maggio, a partire dalle ore 10.00.