In campo per la solidarietà al “Memorial Franco Di Reda”

Il Memorial “Franco Di Reda”, giunto alla terza edizione, anche quest’anno ha raccolto una cifra importante da devolvere ai bambini di ContestoLab, l’associazione presieduta da Raffaella Caifasso impegnata nella cura di bambini affetti da problematiche dello spettro autistico.

L’organizzazione affidata alla neonata società di calcio Atletico Bisceglie, presieduta da Sandro Parisi e allenata da Umberto Di Liddo, si è dimostrata all’altezza dell’obiettivo. Nel Memorial, disputato in due giorni presso il campo sportivo comunale Francesco Di Liddo di Bisceglie, si è più volte ricordato, a tre anni dalla scomparsa, il compianto mister Franco Di Reda, per tutti “u americheine”, con la presenza della famiglia e di un amico come Vito Giusto, ex giocatore del Bisceglie, classe 1950, sceso in campo sabato con la maglia dell’Atletico Bisceglie assieme ad Angelo Di Reda, figlio del mister, nell’occasione capitano della squadra biscegliese. Nel momento della premiazione di domenica invece è stato presente il sindaco Angelantonio Angarano con gli assessori Maurizio Di Pinto e Onofrio Musco.

Il torneo ha visto scendere in campo quattro squadre: Atletico Bisceglie, Team Potenza, Sporting Monopoli e Football Academy Andria. Nel pomeriggio di sabato 8 giugno, l’Atletico Bisceglie ha vinto il girone con 6 punti, frutto di due vittorie come Andria e Monopoli, grazie al maggior numero di gol realizzati. Nelle semifinali di domenica mattina invece si sono imposte ai rigori il Team Potenza sull’Atletico Bisceglie e il Football Academy Andria sullo Sporting Monopoli, curiosamente col medesimo risultato di 5-4 dopo che entrambe le gare si erano chiuse sull’1-1.

In finale ha prevalso il Football Academy Andria sul Team Potenza, col risultato di 2-1. La squadra andriese si è quindi aggiudicata il torneo la vera vittoria resta comunque quella sul fronte della solidarietà, un traguardo raggiunto grazie, soprattutto, ai 24 sponsor che hanno finanziato il torneo, ai contributi personali di soci e tesserati della FCD Atletico Bisceglie e al contributo delle squadre ospitate.