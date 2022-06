Il biscegliese Giovanni Di Liddo è campione del mondo al Rimini Wellness

Due risultati di grande prestigio in campo europeo per lo sport biscegliese arrivano dal Rimini Wellness, fiera del fitness notissima in ambito continentale, che ha visto protagonisti i portacolori della palestra Fit Combat Giovanni Di Liddo (in foto slider) e Pasquale Ruggieri (in foto a destra).

Lo scorso venerdì 3 giugno, infatti, si è disputato il campionato italiano per Mr&Miss A.I.N.B.B ed il titolo nazionale per la categoria Men’s Physique Over 40 è andato proprio a Giovanni di Liddo, che ha sbaragliato la concorrenza conquistando meritatamente il primo posto. Ottimi riscontri sono arrivati anche da Pasquale Ruggieri, autore di un’ottima performance che gli è valsa il sesto posto nella categoria Men’s Physique. Le prestazioni dei due atleti sono andate in crescendo e il giorno successivo nell’ambito della ICN World Cup, Di Liddo ha messo nuovamente in fila tutti gli avversari aggiudicandosi il titolo di campione del mondo nella categoria Men’s Pysique Over 40. Un risultato straordinario impreziosito dal quarto posto colto nella gara Open della rassegna iridata dall’allievo Pasquale Ruggieri, da sempre cresciuto seguendo i preziosi consigli di coach Di Liddo.

La lunghissima ed estenuante preparazione fisica ha dunque portato i suoi frutti ai due campioni della Fit Combat, i quali, al di là dello sforzo profuso per arrivare al meglio alla manifestazione, hanno ampiamente dimostrato di poter competere su palcoscenici di grande prestigio ad altissimi livelli.