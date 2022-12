Il biscegliese Carito Direttore Generale per organizzazione Europei atletica leggera a Roma 2024

E’ stato affidato al biscegliese Paolo Carito il ruolo di Direttore Generale dell’organizzazione di EuroRoma 2024, fondazione che curerà l’organizzazione degli Europei di atletica leggera in programma nella Capitale nel mese di giugno dello stesso anno.

Oggi a Roma il Consiglio di Amministrazione ha scelto Paolo Carito nella rosa dei tre candidati riportati nel verbale della Commissione di valutazione, a seguito dell’iter di selezione dei soggetti interessati a ricoprire l’incarico. Carito, 51 anni, è un manager specializzato in strategie, innovazione e organizzazione dei processi sportivi, e da 26 anni lavora nel mondo dello sport.

“Sono soddisfatto di questa nomina – le parole del presidente della Fondazione Stefano Mei, presidente della FIDAL – Se i tempi per la scelta si sono allungati è perché abbiamo atteso l’adesione da parte di tutti gli enti partecipanti alla Fondazione, per garantire la collegialità della decisione: FIDAL, Dipartimento per lo Sport, CONI, Sport e Salute, Regione Lazio, Roma Capitale. Per rispetto istituzionale abbiamo anche atteso che fosse terminato il momento elettorale. Ringrazio il dottor Diego Nepi Molineris per il grandissimo lavoro svolto nella doppia veste di componente del CdA e di DG pro tempore, un impegno che ha consentito di rispettare tutte le tempistiche previste dal crono-programma e di ricevere l’apprezzamento di European Athletics nella recente visita al Foro Italico. Il dottor Carito vanta un curriculum di spessore: gli rivolgo il nostro benvenuto e gli auguri di buon lavoro, certi che tutti insieme sapremo organizzare un’edizione memorabile della rassegna continentale”.

“Sono particolarmente onorato di essere stato selezionato per la direzione generale della Fondazione EuroRoma 2024 – ha detto il neo DG Paolo Carito –, voglio ringraziare il Consiglio di Amministrazione e i soci per la fiducia che mi è stata accordata. La sfida degli Europei di Atletica Roma 2024 è una grande opportunità per il mondo dello sport e per l’Italia e arriverà proprio alla vigilia delle Olimpiadi di Parigi. Sono pronto ad impegnarmi per la migliore riuscita di questo grande evento”.

FOTO: FIDAL.IT