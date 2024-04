Il Bisceglie aspetta al “Ventura” il Molfetta, in palio la finalissima di Eccellenza

Conclusa la regular season è tempo di playoff per il Bisceglie che, domenica 21 Aprile, sfiderà al “Ventura” con fischio di inizio alle 16.30 il Molfetta Calcio nella finale del girone A.

I nerazzurri hanno chiuso il campionato al primo posto con 64 punti frutto di 21 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte vantando un margine di 7 lunghezze sulla compagine molfettese. Una gara da non sbagliare per il Bisceglie che ha a disposizione due risultati su tre. Infatti i ragazzi di Di Meo staccherebbero il pass per la finale (contro l’Ugento) in casa di vittoria o di pareggio al termine dei tempi supplementari.

Si tratta del quinto incontro stagionale tra le due compagini tra campionato e Coppa con il bilancio in perfetta parità (due vittorie a testa). Sarà una sfida anche tra Pignataro e Lopez che hanno siglato rispettivamente 21 e 19 marcature.

Foto: Emmanuele Mastrodonato