I Lions chiudono la serie conquistando la permanenza in Serie B

I Lions Bisceglie battono ancora Vicenza e conquistano la salvezza in Serie B Nazionale Old Wild West, raggiungendo quota tre vittorie nella serie, traguardo necessario per poter festeggiare, dopo una stagione lunga e altalenante; ma chiusa con un lieto fine dalla compagine biscegliese.

Obiettivo raggiunto per i ragazzi di coach Origlio, che archiviano la pratica salvezza alla svelta e senza lasciare nulla agli avversari; vincendo subito in trasferta e certificando il record stagionale: quest’anno i Lions battono 5-0 Vicenza negli scontri diretti tra regular season e post season. La contesa è stata molto combattuta, come nelle gare del PalaDolmen, e l’inerzia poteva portare il risultato da ambo i lati; ma ancora una volta i nerazzurri sono stati bravissimi nella cura dei dettagli, che ha permesso loro di vincere una gara punto a punto dal primo all’ultimo minuto, tranne per qualche porzione di gara dove i nerazzurri avevano toccato il +11 prima di farsi recuperare; poi bravissimi a mantenere i nervi saldi e a conquistare la vittoria e l’obiettivo stagionale. (foto: Pallacanestro Vicenza)

VICENZA-BIOTEC BISCEGLIE 83-85

Vicenza: Cucchiaro 19, Brambilla 12, Bugatti 15, Sanad 5, Riva 12, Antonietti 14, Campiello, Lurini 6. N.e.: Cernivani, Pavan, Carr. All.: Ghirelli.

Biotec Bisceglie: Chessari 6, Chiti 20, Fontana 3, Cepic 16, Divac 9, Abati Tourè 14, Rodriguez Suppi 13, Rubinetti 4, Petrovic. N.e.: Turin, Lanotte. All.: Origlio.

Arbitri: Barbieri di Roma e Tommasi di Veroli (Frosinone).

Parziali: 18-22; 33-36; 57-65.

Note: uscito per cinque falli Lurini.

Tiri da due: Vicenza 21/44, Bisceglie 19/34.

Tiri da tre: Vicenza 10/28, Bisceglie 10/32.

Liberi: Vicenza 11/16, Bisceglie 17/22.

Rimbalzi: Vicenza 40, Bisceglie 39.

Assist: Vicenza 21, Bisceglie 10.