Ginnastica Ritmica Iris protagonista in terra leccese / RISULTATI e FOTO

Continua il percorso di crescita delle atlete della Ginnastica Ritmica Iris che si sono esibite sulla pedana del Palasport “San Giuseppe da Copertino” lo scorso 20 e 21 maggio.

Tante le gare in programma cosi come numerose le ginnaste Iris in pedana sotto lo sguardo attento delle istruttrici Lucia Andriani, Dalila Losito e Debora Turturro.

Il Campionato d’Insieme Gold ha visto la squadra Iris, composta da Cristina Bianco, Anna De Candia, Arianna De Feudis, Silvana De Santis e Veronica Fruttidoro, imporsi nella classifica 10 clavette con il punteggio di 20.950.

Nel Campionato Individuale LA1, tra le Allieve 1, Sofia Marcotrigiano è seconda con 18.400, Carlotta D’Aquino quarta con 18.350, Amelie Mastrofilippo quattordicesima con 16.950.

Tra le Allieve 2: Serena Marcotrigiano decima con 17.175, Serena Morgese sedicesima con 16,450; Alessia De Robertis ventesima con 16.250; Alessia Giacomoantonio ventunesima con 16,225; Mariagrazia Allegretta ventiduesima 15,825;

Per quel che concerne le Allieve 3: Livia Acquaviva e Sarah Stallone undecime a pari merito con 16,525; Gaia Miolla tredicesima con 16.250; Elena Cirillo quindicesima con 16,225; Bianca Tricarico diciassettesima con 16,125; Anita Labombarda ventesima con 15,700; Silvia Di Gioia ventunesima con 15,175.

Tra le Allieve 4: Dalila De Cristofaro è dodicesima con il punteggio di 15,400;

Passando al Campionato LB Allieve 1: Nicola Brancale è quarta con 17,800; tra le Allieve 2: Annagiulia Scardigno seconda con 19.350; Francesca Scardigno terza con 18,350. Allieve 3 con Morena De Palo seconda con 18,975 e Miriam Garbetta terza con 18,150;

A chiudere il Trofeo CONI con il team formato da Sara Belgiovine, Emma Di Liddo, Irene Porcelli e Gaia Silvestris che si è imposto con tra collettivo e coppia con il punteggio complessivo di 20.100.