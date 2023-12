Futsal, trasferte complicate per Futbol Cinco e Nettuno

Nuovamente tempo di campionato per Futbol Cinco e Nettuno che scenderanno in campo sabato 16 Dicembre entrambe alle ore 16.00.

I nerazzurri di Francesco Tritto si recheranno al “Pala Fiori” di Terlizzi per affrontare il Futsal Terlizzi nel primo incontro del girone di ritorno del massimo torneo regionale. Entrambe le squadre vanno a caccia di punti per risalire posizioni in graduatoria. I terlizzesi occupano la terzultima posizione con 13 punti mentre, il Futbol Cinco, ne ha ottenuti sinora 6. Statistiche alla mano, le due compagini hanno siglato 45 reti a testa e subito rispettivamente 60 e 72 gol. Dirigerà l’incontro Enzo Emanuele Caposeno di Foggia affiancato da Antonio Pedarra di Foggia.

Trasferta a Canosa di Puglia per il Nettuno ospite del Boemondo calcio a 5 nel decimo turno del campionato serie C2 girone A. Una gara che vede la squadra di casa favorita sulla carta in quanto occupa la prima posizione in classifica con 19 punti come Academy Giovinazzo e Audax Rutigliano. Si affrontano le due compagini che hanno segnato di più sinora. Il Nettuno detiene il miglior attacco con 34 gol realizzati mentre il Boemondo 31. I biscegliesi, al contempo, hanno la difesa più perforata con 46 marcature subite.

Foto: Pagina facebook