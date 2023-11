Futsal: Diaz ospita il Potenza, anche Nettuno in casa, Futbol Cinco a Mola

Due gare casalinghe ed una trasferta. E’ questo il programma dei match che vede protagonisti Diaz, Futbol Cinco e Nettuno che scenderanno in campo sabato 25 novembre tutte alle ore 16.00.

I biancorossi vanno a caccia del settimo successo di fila in altrettante giornate nella gara del “Paladolmen” contro il Città di Potenza. La squadra lucana occupa la quinta posizione in graduatoria in compagnia dell’Alta Futsal ed è reduce dal ko interno con il Senise. Tra le due compagini vi sono otto punti di differenza e, statistiche alla mano, si prospetta una partita ricca di gol considerando che si affrontano il secondo e terzo miglior attacco del girone. Biscegliesi a segno in 26 occasioni contro i 27 del Potenza. Al contempo, i ragazzi di Di Chiano hanno subito 12 gol (miglior difesa) invece, i rossoblu 18 (così come il Football Latiano). Nell’ultimo precedente, i biancorossi si imposero per 5-2.

Trasferta al “Pala Pinto” di Mola di Bari per il Futbol Cinco ospite del Just Mola nell’incontro valevole per l’undicesima giornata del campionato serie C1. I nerazzurri vanno a caccia di punti per interrompere la serie negativa di risultati ed abbandonare l’ultimo posto in graduatoria. Il Mola è reduce dalla vittoria per 7-4 sul Ruvo e punta a conquistare l’intera posta in palio dinanzi al pubblico amico che manca dalla quinta giornata. Due squadre che non hanno segnato molto sinora. Biancazzurri che hanno siglato 33 marcature mentre il Cinco 32. Al contempo, la difesa del Just è stata perforata 32 volte e quella nerazzurra 60 (peggior difesa).

Chiude il programma il Nettuno che, al “Centro Sportivo Aurora”, ospiterà il Cassano Murge per il settimo turno del torneo serie C2 girone A.

Foto: Felice Nichilo