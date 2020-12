Ettore Loconsolo brilla nella quarta tappa dell’Adriatico Tour di ciclocross

Un risultato strepitoso in un appuntamento prestigioso. Ettore Loconsolo conquista un fantastico secondo posto nella quarta tappa dell’Adriatico Tour di ciclocross, disputatasi ad Ancona ieri pomeriggio, 27 dicembre, e continua in maniera spedita la marcia di avvicinamento al prossimo campionato italiano, in programma a Lecce dall’8 al 10 gennaio 2021.

Il portacolori biscegliese, tesserato per il Team Bike Terenzi, ha disputato una prova molto solida affrontando alla perfezione tutte le insidie del circuito lungo circa 3 km chiudendo, nella categoria Juniores, alle spalle del solo Lorenzo Masciarelli. Ad aumentare ulteriormente le difficoltà degli atleti, già provati dall’alto tasso tecnico del tracciato, ci ha pensato il meteo con il fango e le basse temperature protagonisti assoluti della gara. Un piazzamento, che conferma una volta di più la crescita di Loconsolo nel panorama del ciclocross nazionale, ottenuto in una kermesse di altissimo livello con oltre cinquecento partecipanti al via. Ad ulteriore dimostrazione del grande livello della manifestazione va sottolineata la presenza del campione italiano su strada 2017 e vincitore della Vuelta 2015, Fabio Aru, che ha chiuso quarto nella prova riservata agli Elite.