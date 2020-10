Diaz chiamata alla reazione contro il Canosa

Due sconfitte e zero punti in classifica, questo il computo freddo e sintetico che racchiude il momento della Diaz nel campionato di Serie B di calcio a 5 e che si appresta ad ospitare domani, 31 ottobre ore 16, il Canosa per il terzo turno del girone G.

La sconfitta per 4-3 di Torremaggiore ha lasciato l’amaro in bocca in casa biancorossa, “Abbiamo pagato caro un brutto avvio di gara – dichiara Giuseppe Russo – e quando vai sotto contro una squadra organizzata come il Torremaggiore è difficile recuperare. Abbiamo provato a rientrare in partita e ci siamo riusciti, ma le amnesie ad inizio partita ci hanno penalizzato”.

Diaz che nelle due gare sino ad ora disputate ha dimostrato organizzazione e buoni spunti, cosa non ha funzionato lo abbiamo chiesto al capitano biancorosso, “Nelle due gare abbiamo giocato un buon futsal per lunghi tratti. Gli errori individuali però ti penalizzano, come la mia espulsione per esempio. In entrambe le partite si potevano portare punti a casa, ma se facciamo degli errori del genere non andiamo lontano. Dobbiamo essere più attenti – continua – soprattutto in fase difensiva perché il gioco lo proponiamo ed anche bene”.

Sabato al PalaDolmen arriva il Canosa di mister Lodispoto, una squadra partita bene con il 4-2 inferto al Torremaggiore all’esordio e che nello scorso turno di campionato ha osservato un turno di riposo, “Per quanto detto sino ad ora – sottolinea Russo – non possiamo sbagliare, dobbiamo invertire la rotta. Sono convinto che la società abbia allestito un ottimo roster, dobbiamo dire la nostra in campionato e muovere la classifica al più presto. Non siamo da meno rispetto agli altri, ma bisogna dimostrarlo”.

Il match tra Diaz e Canosa verrà disputato a porte chiuse nel rispetto del dpcm. L’incontro sarà visibile in diretta streaming dalle ore 15.55 sulla pagina Facebook: Diaz Bisceglie in collaborazione con Puglia5.