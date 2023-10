Calcio a 5: Futbol Cinco e Nettuno in campo per il turno infrasettimale

Turno infrasettimanale domani, 1 novembre, per Futbol Cinco e Nettuno impegnate nei rispettivi campionati di calcio a 5 con il chiaro intento di portare a casa punti per risalire la china.

In serie C1 il Futbol Cinco gioca l’ottavo turno recandosi nel domicilio degli Azzurri Conversano. Biscegliesi ultimi in classifica e reduci dal 3-6 casalingo subito dal Futsal Brindisi. Non meglio hanno fatto gli Azzurri sconfitti 2-1 sul campo dell’ex fanalino di coda Byre Ruvo e con un +3 sui ragazzi di Tritto.

In C2 gioca il turno infrasettimanale, quarta giornata, il girone A con il Nettuno del presidente Papagni opposto al Poggiorsini. Il roster allenato da Francesco Ventura cerca il primo sorriso stagionale, impegno non facile contro un Poggiorsini che ha vinto entrambe le gare di campionato che ha disputato.