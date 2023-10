Calcio a 5: esordio in B a Noci per la Diaz, Futbol Cinco cerca punti contro il CUS Bari

Vigilia di un nuovo sabato di campionato per le rappresentanti del futsal biscegliese che domani saranno protagoniste nelle rispettive categorie.

Parte il campionato di Serie B con la Diaz che comincia il suo percorso nel girone G rendendo visita al Futsal Noci (ore 16). Il roster guidato dal tecnico Giuseppe Di Chiano, per lui un ritorno sulla panchina biancorossa, proverà subito a scattare con il passo giusto dai blocchi. La voglia è di recitare un ruolo da protagonista nel girone.

Quinta giornata di Serie C1 per il Futbol Cinco Bisceglie che al PalaCosmai (ore 16) attende il CUS Bari. Gli uomini di Francesco Tritto hanno come obiettivo quello di ottenere i primi punti stagionali sul campo contro un avversario reduce dalla vittoria interna conto il Ruvo e che nell’unico precedente lontano da casa in stagione ha perso 6-3 a Mola. Futbol Cinco che nella serata di ieri ha visto accogliere il ricorso contro il Futsal Terlizzi che aveva schierato il calcettista Ortiz pur dovendo scontare un turno di qualifica. Vittoria 6-0 a tavolino per i biscegliesi che quindi vanno a quota 3 punti in graduatoria.

Rinvio al 17 ottobre, infine, per il match del Nettuno che in occasione della seconda giornata del girone A di Serie C2 renderà visita al Public Molfetta. Gara prevista per le ore 20.30.