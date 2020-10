Calcio a 5: Diaz ko in casa, blitz Futbol Cinco, pari Nettuno Bisceglie

Con fortune alterne termina il weekend per le compagini biscegliesi del futsal maschile. Perde la Diaz, vince il Futbol Cinco ed il Nettuno pareggia.

Qui Diaz – Esordio con sconfitta per la Diaz che al PalaDolmen rimedia un 6-4 ad opera dell’Itria nella prima giornata del campionato di Serie B, girone G. Ad un primo tempo equilibrato e terminato 1-1, la ripresa è di tutt’altro tenore con Araujo che trascina i cistranesi alla vittoria finale. A poco servono la doppietta di Elia e le reti di Cassanelli e Sasso.

Qui Futbol Cinco – Seconda vittoria esterna consecutiva per i neroazzurri di Maurizio Di Pinto, che dopo Altamura violano anche il campo di Putignano superando 3-1 la New Team di Massimo Monopoli in occasione della quinta giornata del campionato di Serie C1. Cassanelli, Salerno e D’Elia firmano il blitz del Futbol Cinco che sale in classifica a quota 6 punti, lasciando il Putignano ad 1 punto ed alla penultima posizione in classifica.

Qui Nettuno Bisceglie – Gol e spettacolo nell’anticipo del venerdì sera per il sodalizio presieduto da Tonio Papagni che fa 7-7 in casa dell’Eraclio C5 nella prima giornata del campionato di Serie C2, girone A. Nel primo tempo i barlettani chiudono il vantaggio 3-1, ma nella ripresa i biscegliesi sfoderano una prestazione di cuore e sostanza. In casa Nettuno Bisceglie a segno Gadaleta e Di Clemente con una doppietta e testa, in gol anche Cassanelli, Valente e Gentile.