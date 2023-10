Calcio a 5: Diaz impegnata in Coppa Divisione, Cinco ospita Grimal, esordio per il Nettuno in C2

Per la prima volta in stagione appuntamento al sabato con tutte le rappresentati del futsal biscegliese in campo oggi, 7 ottobre.

Trasferta di prestigio per la Diaz che sarà protagonista nel domicilio del Napoli Futsal in occasione del terzo turno del gironcino di Coppa della Divisione. Biancorossi in testa al triangolare P1 in compagnia dei prossimi avversari che però vantano una migliore differenza reti. Biscegliesi che se la vedranno con una compagine che a livello di prima squadra è tra le assolute candidate alle vittoria dello Scudetto. Al PalaJacazzi calcio d’inizio previsto per le ore 16.

Operazione riscatto per il Futbol Cinco Bisceglie che cerca i primi punti stagionali al PalaCosmai (ore 16) ospitando la Grimal Barletta nella terza giornata di Serie C1. Gli uomini di Tritto sono ancora senza punti dopo due giornate, anche se si attende l’esito del ricorso effettuato in occasione della gara contro il Futsal Terlizzi. Tornando alle vicende di campo, neroazzurri obbligati a muovere la classifica contro la Grimal di Vaccariello reduce dal 3-0 inferto al Ruvo. Tritto potrà contare sugli arrivi di Raffaele Guastamacchia e Gianni Dello Russo, ufficializzati nelle scorse ore.

Esordio stagionale per il Nettuno Bisceglie che ospita al Centro Sportivo Aurora l’Azetium Rutigliano in occasione della prima giornata del girone A del campionato di Serie C2. Linea verde per il club presieduto da Tonio Papagni che ha affidato la panchina ad un tecnico esperto e capace come Francesco Ventura. Calcio d’inizio previsto per le ore 16.