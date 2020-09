Bisceglie Calcio, Bucaro si presenta: “Daremo filo da torcere a tutti”

Si è svolta questa mattina alle ore 11, nella sala convegni dell’Hotel Salsello, la presentazione del nuovo tecnico del Bisceglie Calcio. Si tratta di Giovanni Bucaro, ex calciatore del Foggia di Zeman con il quale ha conquistato una promozione in Serie A nella stagione 1990-91.

La scelta della società nerazzurra, dopo la riammissione nel campionato di Serie C, è ricaduta su un tecnico molto esperto il quale conosce molto bene la categoria avendo allenato, tra le altre, il Sorrento, il Savoia e il Monopoli. Nelle ultime due stagioni Bucaro ha guidato prima l’Avellino, vincendo il campionato di Serie D e lo scudetto dilettanti, e nello scorso campionato per un breve periodo la Sicula Leonzio.

L’intera dirigenza ha voluto dare il benvenuto al nuovo allenatore, non prima di aver ringraziato l’ormai ex tecnico La Cava che non ha potuto proseguire la sua avventura in nerazzurro a causa della mancanza dei requisiti per poter allenare tra i professionisti (leggi qui). La conferenza stampa si è aperta con l’intervento del responsabile unico della comunicazione, Gianni Casella: “Siamo fieri di aver conosciuto e ringraziamo Sergio La Cava al quale auguriamo tanta fortuna. La scelta è ricaduta su Bucaro in virtù delle sua esperienza ma soprattutto per le sue qualità umane e professionali. Siamo tecnicamente pronti per la Serie C, saremo accanto a lui e lo supporteremo nelle scelte tecniche. Siamo consapevoli delle difficoltà ma ancora una volta i biscegliesi hanno dimostrato di avere amore per la maglia.”

Le difficoltà del torneo che si appresta ad affrontare la squadra sono state al centro anche del breve intervento del presidente, Vincenzo Racanati, il quale ha ribadito che la documentazione per l’iscrizione è praticamente ultimata e che, quindi, il Bisceglie è pronto ad affrontare “uno dei campionati più difficili della propria storia.”

Prima di lasciare la parola al tecnico ha rilasciato una dichiarazione il D.S. Livio Scuotto: “Ringrazio ancora il mio amico Sergio La Cava con il quale siamo partiti da zero ed in pochissimo tempo abbiamo costruito una buona squadra per affrontare il campionato di Serie D.” Riguardo alla scelta di Bucaro il dirigente biscegliese ha ammesso di aver scelto il mister anche sulla base della propria esperienza personale: “Sono rimasto impressionato dal gioco di Bucaro durante una partita tra Picerno e Avellino valevole per lo scudetto dilettanti. Inoltre utilizza come modulo il 4-3-3, lo stesso per il quale stavamo già costruendo la squadra. Auguro al mister un grosso in bocca al lupo e ringrazio la società per la fiducia riposta, darò tutto me stesso per la piazza.”

Proprio il neo allenatore stellato ha concluso l’incontro con la stampa rispondendo alle domande dei cronisti subito dopo aver anch’egli rivolto un messaggio al suo predecessore. “Siamo in ritardo per via della riammissione- ha esordito Bucaro- ma stiamo costruendo una squadra che possa dare del filo da torcere a tutti. Non posso ancora dire come giocheremo poiché sarà il campo a decidere ma sicuramente dovremo provare a divertirci sapendo che ci sarà da soffrire. L’unica strada per cercare di diminuire il gap con le altre squadre è quella di giocare con grinta sudando la maglia.” Il nuovo tecnico ha proseguito sottolineando l’importanza di poter partire dall’inizio della stagione anziché subentrare in un secondo momento come accaduto nelle ultime due esperienze in panchina alla guida di Avellino e Sicula Leonzio: “Subentrare è sempre più difficile, qui ho la possibilità di partire quasi dall’inizio e di trasmettere i miei concetti nelle prossime due settimane. Sappiamo che ci vorrà tempo, l’importante è acquisire sin da subito la mentalità giusta, la compattezza del gruppo. L’inizio sarà complicato perché dobbiamo ultimare la squadra ma ci faremo trovare pronti per l’inizio del campionato.”

Sul fronte calciomercato il nuovo trainer ha lasciato rispondere il D.S. Scuotto: “Valuteremo tutto con il mister nelle prossime ore, sono dell’idea che alcuni dei calciatori che già sono qui possano disputare anche la Serie C ma sicuramente interverremo sul mercato e prenderemo qualcuno per rinforzare la squadra sul piano dell’esperienza visto che abbiamo un’età media bassa.”

Nel corso della conferenza stampa il responsabile della comunicazione Gianni Casella ha comunicato che nei prossimi giorni sarà comunicato l’organigramma societario anche se lo stesso Bucaro ha già svelato alcuni componenti dello staff tecnico. Affiancheranno l’allenatore Carlo Ricchetti nel ruolo di vice allenatore, Vincenzo Marinacci occuperà la casella di preparatore dei portieri mentre come preparatore atletico dovrebbe essere confermato Claudio Capacchione.