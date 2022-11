Basket serie B, Lions Bisceglie ospita Taranto al Paladolmen

La nona giornata d’andata del campionato di serie B, girone D, vede affrontarsi i Lions Bisceglie e Taranto sul parquet del Paladolmen, con palla a due fissata per oggi pomeriggio alle ore 18.00.

L’obiettivo per i giocatori nerazzurri è quello di dare continuità, dopo l’ottima prova fuori casa alle spese di Virtus Arechi Salerno (84-74), nonostante numerosi giocatori non al massimo della forma. Un’eventuale settima vittoria in campionato darebbe un grande slancio per la rincorsa alle piazze d’onore del raggruppamento. Taranto però è una squadra ostica, a caccia della vittoria, dopo l’ultima sconfitta interna per mano di Avellino (86-82). Tra i giocatori più pericolosi c’è il playmaker Francesco Villa e tante vecchie conoscenze che hanno vestito la maglia nerazzurra, come Diego Corral.

Diretta streaming per gli abbonati sulla piattaforma “LNP pass”. Dirigono Antonio Giunta di Ragusa e Andrea Parisi di Catania.