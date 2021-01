Sindaco Angarano nomina nuovo Capo di Gabinetto ad interim

Il sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano ha nominato nuovo capo di gabinetto in seguito alle dimissioni di Mauro Di Pierro.

Con atto monocratico n° 3 Angarano ha conferito l’incarico ad interim all’avvocato Ippolito Ventura, funzionario amministrativo subentrato nelle mansioni di segreteria particolare del Sindaco a Grazia Lopopolo (ora in pensione).

Nel documento si specifica l’intenzione di individuare – tramite incarico esterno – una «personalità dotata di esperienza e professionalità specifica, oltre che di legame diretto e fiduciario alla persona del Sindaco, in considerazione del peculiare e delicato ruolo da assolvere come primo e personale riferimento per tutte le esigenze connesse all’assolvimento del mandato istituzionale».