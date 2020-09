Regionali, Prefettura pubblica fac-simile scheda / ECCO candidati presidenti e liste

La Prefettura di Bari ha pubblicato il fac-simile della scheda elettorale per le Regionali che si svolgeranno il 20 e il 21 settembre 2020. Le schede saranno di colore arancione e non verde (come di consueto per le regionali). Si tratta di una scelta dovuta al celeste della scheda per il referendum che avrebbe potuto confondere gli elettori.

Il primo candidato presidente, in ordine di apparizione sulla scheda, è Piefranco Bruni, seguito da Michele Emiliano con quindici liste. Terza colonna per, nell’ordine, Antonella Laricchia (Movimento 5 Stelle e Puglia Futura) e Raffaele Fitto con 6 liste. Sulla stessa colonna figurano anche Nicola Cesaria (Ambiente, Lavoro, Costituzione) e Andrea D’Agosto (Riconquistare l’Italia). A chiudere la scheda elettorale sulla quarta e ultima colonna ci sono Mario Conca (Cittadini Pugliesi e Conca presidente) e Ivan Scalfarotto (Italia Viva, Scalfarotto presidente e Futuro Verde).