Bisceglie alla BIT, Angarano: “Città non più una cenerentola, ha una immagine finalmente diversa”

“Stamattina abbiamo mostrato con orgoglio la magnifica bellezza di Bisceglie alla BIT (Borsa Internazionale del Turismo) di Milano”. Così esordisce il Sindaco Angelantonio Angarano attraverso il profilo social istituzionale.

Il primo cittadino ha poi continuato, “Raccontare a tutti, in un palcoscenico così prestigioso, le tante peculiarità di Bisceglie è una straordinaria emozione: i nostri monumenti, il paesaggio, il mare e il porto turistico-marina resort Bisceglie Approdi premiati con le Bandiere Blu e la Bandiera Lilla, il magnifico centro storico, i tesori dell’agro che ci valgono la Bandiera Spighe Verdi, il patrimonio storico, artistico e culturale, le eccellenze enogastronomiche, la nostra calorosa accoglienza, gli eventi di spessore che attirano visitatori”.

“Con un lavoro qualificato e costante stiamo facendo crescere Bisceglie di anno in anno. La nostra Città non è più una cenerentola – sottolinea Angarano – ha una immagine finalmente diversa e un appeal sempre più alto nel settore turistico. Lo confermano anche i tantissimi complimenti che stiamo ricevendo alla Bit e ci motivano a proseguire così. Turismo significa sviluppo, economia e occupazione. Opportunità che vogliamo continuare a cogliere appieno per il nostro futuro”.