Aggiudicati i servizi cimiteriali, previste attività per migliorare igiene, decoro e fruibilità

Il Comune di Bisceglie ha aggiudicato l’appalto per l’espletamento dei servizi cimiteriali. Oltre all’espletamento di servizi essenziali quali inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni e traslazioni, l’appalto prevede puntuali servizi di pulizia e sanificazione, in modo da garantire un elevato standard di igiene, e servizi di cura e manutenzione del verde, comprese operazioni di estirpazione e sfalci delle erbe infestanti. Per la corretta esecuzione dell’appalto, l’azienda metterà a disposizione un organico di 22 unità opportunamente formate. Per l’esecuzione delle attività previste, inoltre, saranno impiegate attrezzature a basso impatto ambientale e in grado di facilitare le operazioni manuali aumentando la sicurezza dei lavoratori.

L’appalto prevede inoltre, in forma progressiva e graduale, la riparazione dei servizi igienici guasti e la loro riqualificazione, così come quella degli uffici, dell’obitorio e della sala autoptica, la riparazione delle colonne ammalorate, la risistemazione delle aiuole e dei campi di inumazione, l’installazione di un sistema anti-piccioni, l’installazione di panchine e di isole ecologiche per una corretta raccolta differenziata. Previsti inoltre interventi migliorativi sull’arredo urbano, come segnaletica verticale e totem informativo, la fornitura di biciclette elettriche per gli operai e di un’auto elettrica adibita al trasporto di persone con disabilità e con mobilità ridotta, l’aumento dei punti luce, l’installazione di un sistema di sorveglianza e controllo accessi, l’implementazione delle fontane.

Tra le attività previste, anche un progetto di musealizzazione attraverso il recupero, la digitalizzazione e il posizionamento di lapidi con valenza storica e artistica per creare un viale commemorativo. Il nuovo servizio partirà nel mese di febbraio.

“Con questo ulteriore provvedimento andiamo a regolamentare e disciplinare i servizi cimiteriali con l’obiettivo di migliorare l’erogazione e l’espletamento degli stessi ma anche igiene, decoro e fruibilità del campo santo in virtù di opere di manutenzione e di una organizzazione capillare”, hanno sottolineato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, e l’assessore ai servizi cimiteriali, Natale Parisi.