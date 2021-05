Via all’Abbecedario. A Bisceglie dialoghi tra filosofia, architettura e urbanistica

Dal 26 al 30 maggio la Società Filosofica Italiana – sez. Bari ha organizzato l’”Abbecedario della cittadinanza. Filosofia in Comune“. Non un convegno, ma piccoli dialoghi disseminati in sette città: Bari, Bisceglie, Conversano, Gioia del Colle, Molfetta, Noicattaro, Putignano. Incontri, workshop, dialoghi e dibattiti coordinati dalla SFI con l’intervento di professori universitari, cittadini impegnati sul territorio, associazioni e librerie. Tutti insieme per riscoprire quelle parole che parlano del nostro senso civico, del nostro essere presenti al’interno delle nostre città.

Per quanto riguarda Bisceglie, gli incontri si terranno presso il Castello Comunale i giorni 27-28-29 maggio dalle ore 19.30, con tema Prospettive Urbane. Un modo per far dialogare la filosofia, l’architettura e l’urbanistica sul grande tema della città e dei modi dell’abitare contemporaneo. Le tre giornate vedranno presenti:

27 maggio: Michele Lucivero (Società Filosofica Italiana) – Matteo di Venosa (Università di Chieti)

28 maggio: Angela Barbanente (Politecnico di Bari) – Massimiliano Cafagna (architetto)– Giuseppe Tupputti (architetto)– Erica Tulli (Società Filosofica Italiana)

29 maggio: Carlo Cellamare (Università “La Sapienza” – Roma)– Mario de Pasquale (Società Filosofica Italiana)

Partners dell’iniziativa sono: Zona Effe, Laboratorio di Immaginazione Urbana, Associazione 21, Makovec – Filosofia Urbana, Laboratorio Urbano-Palazzo Tupputi, Archimisti, Libreria PrendiLuna e al Comune di Bisceglie per il patrocinio concesso.

Per prenotarsi e accedere a ogni incontro occorre cliccare sul link sottostante e seguire le istruzioni:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdE93ZP7SLRjakyG0hDcnjxuWJQwv8Tq2M5QpWltxiYuey5Q/viewform