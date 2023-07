Vecchie Segherie Mastrototaro: il programma completo degli appuntamenti di luglio

Proseguono gli appuntamenti alle Vecchie Segherie Mastrototaro con un ricco programma di presentazioni cha caratterizzerà il mese di luglio.

Si parte mercoledì 5 luglio alle ore 19.30 con Stella Pulpo che presenta C’era una volta il sesso, Feltrinelli editore, accompagnata da Mariablu Scaringella. Dall’autrice dello storico blog “Memorie di una Vagina”, tra i primi in Italia a parlare di sesso da un punto di vista sfacciatamente femminile, arriva un libro senza peli sulla lingua che racconta le ragioni per cui non lo facciamo (quasi) più e quelle per le quali varrebbe la pena riacciuffare il desiderio.

Il calendario di presentazioni prosegue giovedì 6 luglio alle ore 19.30 Franco Berrino e Enrica Bortolazzi presentano la foresta di perle, Solferino, accompagnati da Giancarlo Fiume. Martedì 11 luglio alle ore 19.30 Lorenza Gentile presenta Le cose ci salvano, Feltrinelli, accompagnata da Alessandra Di Pierro in collaborazione con Libri nel Borgo Antico, martedì 18 luglio alle ore 19.30 per Aspettando 42 gradi Tutto Scorre, Dove Scorre? L’acqua attraverso la storia e la filosofia con Antonio Bonatesta e Luciano Traversa in collaborazione con Università degli Studi Aldo Moro di Bari, giovedì 20 luglio ore 19.30 Matteo Losapio presenta Dei Respinti accompagnato da Michele Lucivero e infine sabato 22 luglio Stefania Andreoli presenta Perfetti o Felici, Rizzoli, accompagnata da Valeria Ricchiuti.

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito per informazioni 0808091021 e info@vecchiesegherie.it