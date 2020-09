Università della Terza Età, ripartono i corsi tra conferme e novità

“Vogliamo vivere e frequentare l’Unitre”. È questo lo slogan scelto dalla presidentessa Annamaria Pignatelli per annunciare la riapertura dell’anno scolastico dell’Università della Terza Età, che torna a riaprire i propri battenti dopo un semestre di chiusura a causa della pandemia. L’Università aprirà lunedì 28 settembre le iscrizioni ai corsi, che partiranno lunedì 19 ottobre; ci si potrà iscrivere recandosi nella sede dell’associazione, in via Monte san Michele n. 12, ogni pomeriggio dalle 17:30 alle 19:30, dal lunedì al venerdì.

Malgrado l’incertezza che permea la riapertura di tutte le attività ricreative, l’Unitre ha deciso di ricominciare ad erogare i corsi per offrire agli anziani un modo per trascorrere le proprie giornate all’insegna dell’apprendimento, della compagnia e, soprattutto, in piena sicurezza. «Anche quest’anno», si legge nella nota stampa dell’associazione, «l’offerta formativa dell’Unitre sarà molto varia: si potrà spaziare tra circa trenta fra corsi e laboratori, per dare a tutti l’opportunità di affrontare nuove discipline o di rispolverare vecchi desideri lasciati troppo tempo nel cassetto; proveremo, perché no, a suonare la chitarra o a cantare in un coro, a giocare con l’argilla, con l’uncinetto o a studiare l’inglese ed il vernacolo; si potrà viaggiare con la fantasia o nella realtà tra le opere d’Arte o tra le pagine di libri famosi, indossare la tuta per fare ginnastica o dedicarsi alla recitazione, capire l’uso del computer o gli articoli del Diritto italiano; molto sarà possibile tra i “banchi” dell’Unitre in compagnia di vecchi e nuovi amici e scacciando la solitudine».

Annamaria Pignatelli annuncia anche l’ampliamento dell’offerta formativa, che prevedrà due novità: «la prima riguarda il Laboratorio di Teatro che sarà affidato alla regia di Gianluigi Belsito nell’ambito del progetto “Io non calo il sipario” , titolo emblematico per noi cosiddetti “anziani” che assolutamente non vogliamo veder calare nessun Sipario; la seconda novità ci porterà a passeggiare, con la mente e dal vivo nella “Storia dell’Architettura biscegliese” grazie all’architetto Giovanni Di Liddo.»

Per inaugurare la riapertura dell’anno scolastico l’Unitre ha poi organizzato un pomeriggio di spettacoli offerti da Carlo Monopoli, Raffaella Montini e dal maestro Leo Binetti. L’evento, aperto ai soci dell’associazione, si svolgerà mercoledì 30 settembre alle 18 all’interno del Cinema Politeama; si potrà accedere solo su prenotazione, che bisognerà preventivamente richiedere nella sede di via Monte San Michele.