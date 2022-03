“Troppi avvocati! Quali avvocati?”: Nicola Di Molfetta presenta il suo saggio a Bisceglie

Venerdì 25 marzo alle ore 19.00, le Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie ospitano la presentazione di Troppi avvocati! Quali avvocati? (LC Publishing Group) di Nicola Di Molfetta, conTullio Bertolino, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Trani e l’introduzione di Antonella Cozzoli di L&B Partners Avvocati Associati. L’evento è realizzato in collaborazione con LC Publishing Group, Associazione Avvocati Bisceglie, L&B Partners e il Circolo dei Lettori di Bisceglie.

Nel 1921 Piero Calamandrei dave alle stampe Troppi Avvocati!, un pamphlet che denuncia i danni che la crescita fuori controllo della popolazione forense stava producendo per la professione. All’epoca gli avvocati in Italia erano 25mila. Oggi sono quasi 246mila. E la questione del “troppismo forense”, come la chiama Nicola Di Molfetta nel suo nuovo saggio, continua a tenere banco.

LC Publishing Group torna in libreria con un cofanetto che ripropone, in copia anastatica, il testo che Piero Calamandrei pubblicò per i Quaderni della Voce di Giuseppe Prezzolini nel 1921. E, accanto ad esso, compare un nuovo saggio intitolato Quali Avvocati?, firmato da Nicola Di Molfetta, giornalista esperto di mercato dei servizi legali, autore dei saggi Avvocati d’Affari e Lex Machine, direttore di Legalcommunity e MAG.

“Gli avvocati hanno bisogno di riflettere sul ruolo che la professione può e deve giocare in un contesto socio economico in profonda trasmutazione. Complesso. Globalizzato. Iper-regolamentato. E soprattutto, mediatizzato. Un contesto in cui gli avvocati servono, ma non in modo indistinto”, scrive Di Molfetta. “Lo specchio, dinanzi al quale la professione si è intrattenuta per troppo tempo deve diventare una finestra affacciata sul mondo e in posizione utile per comprenderne bisogni e necessità. Questa è la condizione indispensabile per l’affermazione di un’avvocatura nuova. Di un’avvocatura utile”.

