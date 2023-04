Tra musica ed inclusività: Club per l’ Unesco di Bisceglie organizza la Giornata del Jazz 2023

Il Club per l’UNESCO di Bisceglie il 30 Aprile renderà omaggio al potere di questa musica nella sua capacità di parlare di libertà, dignità, diritti umani, promuovere la pace e il dialogo tra le culture.

Educare alla Pace insegnando il Jazz, questi i contenuti della Giornata del Jazz 2023 voluta dal Club per l’UNESCO di Bisceglie, che la celebra in Aula, al mattino, per mettere in evidenza l’impegno dei Maestri e dei loro Allievi.

Un momento educativo di sensibilizzazione per raggiungere un pubblico di giovani e meno giovani nel promuovere i messaggi del Jazz che generano speranza, rispetto, per costruire un mondo più unito e inclusivo. Esaudendo il desiderio degli allievi Luciana Cassano (voce) Ettore Caccialupi (pianoforte) e di Domenico Caccialupi (basso elettrico), studenti del Liceo Scientifico da Vinci di Bisceglie, questa edizione è stata dedicata a Herbie Hancock, musicista e leggenda vivente del JAZZ, nominato dall’UNESCO Ambasciatore di buona volontà, grazie al cui impegno nel 2011 l’UNESCO ha riconosciuto il Jazz Patrimonio Immateriale dell’Umanità per i suoi valori di inclusione e di pace.

Una celebrazione del Jazz day dunque, in Aula, al mattino, con tre giovanissimi promesse del Jazz che si esibiranno davanti ai loro Insegnanti, il M° Angelarosa Graziani (Pianista), il M° Gianni Mazzone (Tenore e Direttore Accademia Cantomania di Ruvo di Puglia) e del Pianista Jazz M° Livio Minafra che aprirà con una improvvisazione al Pianoforte. La giornalista Giovanna Albo con il Presidente CpU di Bisceglie Pina Catino seguiranno tutte le fasi.

“Il jazz è la storia di molti, oltre i confini e le culture ed assieme al Blues costituiscono la base della Musica moderna come Rock, Pop, disco, house. Appartengono alla Black Music che dal dopoguerra è esplosa in tutto il mondo con la sua vitalità, lo swing, le pentatoniche e soprattutto improvvisazione, un tempo caratteristica della musica classica, in seguito persa e ritrovata col Jazz. Oltretutto il jazz è conservazione con i suoi più di 100 anni di repertorio, ma è anche creatività: un flusso in divenire che incontra nuovi linguaggi cambiando pelle e sorprendendoci sempre” afferma il M° Minafra.

Per onorare la sua immortale eredità, rendendo omaggio al potere di questa musica nella sua capacità di avvicinare le persone, di parlare di libertà e di diritti umani, promuovendo il dialogo tra le culture, l’esibizione degli allievi e l’intervista ai loro Maestri sarà in rete dalle ore 14:00.

Per informazioni: https://jazzday.com/listing/enlightening-jazz/

https://www.facebook.com/clubunescobisceglie

https://youtube.com/@cantomaniascuoladicanto1019