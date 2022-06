Tour di presentazioni “Giazira d’Italia”: tappa a Bisceglie per l’editore Marti

Un tour di presentazioni dal sud al nord Italia, con mezzo di trasporto la propria bici. E’ il progetto “Giazira d’Italia” dell’editore pugliese Cristiano Marti, fondatore di Giazira scritture, attività con sede a Noicattaro.

Marti partirà in sella alla sua bici da Bari il prossimo 14 giugno e terminerà la propria corsa il 27 giugno a Garbagnate Milanese, con tappe le librerie che saranno luogo di presentazione del catalogo della casa editrice.

«L’idea è nata un anno fa – spiega Marti – Unire il lavoro alle proprie passioni penso sia il modo migliore per immaginare progetti e nuove strade, strade che, nel caso del Giazira d’Italia metteranno in rete 14 città, 6 regioni e 11 librerie indipendenti, in un viaggio dai significati molteplici. Nell’esperienza che mi preparo a vivere – prosegue l’editore – c’è il fascino del viaggio lento e sostenibile, la bellezza degli incontri, l’entusiasmo dei librai che hanno aderito al progetto, la curiosità dei lettori, la partecipazione degli autori. C’è la voglia di incontrarsi».

Marti verrà ospitato oggi, 15 giugno, alle “Vecchie Segherie Mastrototaro” di Bisceglie dove, assieme all’autore Pasquale Vitagliano, presenterà il romanzo “Tutti i calendari mentono”.

Il progetto, inoltre, verrà immortalato in un documentario, grazie al lavoro della reporter freelance Pamela Barba.